基隆市警察局第三分局碇內派出所於24日上午11時許，接獲線報稱於轄內住宅區有一毒品通緝犯周男躲藏，隨即帶隊前往至通緝犯住處埋伏。見犯嫌出現時機成熟，警方隨即上前圍捕，嫌犯自知難逃無反抗，現場竟然又查獲具殺傷力的改造手槍3把，幸好警方執行得當，沒有造成進一步衝突，順利將犯嫌逮捕歸案。

據了解，本案犯嫌為43歲的周姓男子，因毒品案需入監執行卻未到而遭通緝。警方後接獲相關線報，便立即安排搜捕行動，至犯嫌藏身住宅區附近布線埋伏，後見犯嫌出現便上前圍捕，而犯嫌當下自知難逃便無抵抗。

▲查獲之改造手槍三把與多發子彈。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

令人捏一把冷汗的是，警方逮捕犯嫌並在現場執行附帶搜索時，除查獲毒品安非他命2包、吸食器1組外，竟還查獲改造手槍3把、子彈39顆、子彈半成品38顆，並經鑑驗後確定該改造手槍具殺傷力，如果攻堅行動晚一步，後果不堪設想。

市警局表示，全案已依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌將周男移請基隆地方檢察署偵辦，警方後續會向上溯源，追查毒品及槍枝來源。

▲搜索當場查獲之改造手槍三把與多發子彈。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局局長張樹德表示，將遵照警政署長黃明昭指示，持續強化「系統性掃黑」，貫徹「溯源、刨根、斷金流」，嚴辦黑幫；並規劃相關掃蕩作為，積極結合推動社區警政，針對影響本市治安之毒品犯罪及非法槍械等指標案件，全面執行專案查緝工作，打造基隆成為宜居安全城市。

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