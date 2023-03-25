民進黨前新竹市議員李妍慧今天公開表態爭取民進黨徵召參與明年初新竹市的立委選舉，李妍慧提到，新竹市是民進黨的艱困選區，將由中央選舉對策委員會評估後徵召立委人選，但她期許永遠為故鄉而戰，為2024年總統跟立委大選勝利。

李妍慧去年底未參與市議員的連任選舉，就以前進國會的立委選舉為目標，她今天也在臉書發文提到，本週是民進黨2024立委黨內初選登記期間，到昨天登記結束。下週將進入黨內初選前的協調期。最近很多支持民進黨，關心2024立委選情的朋友，也向她詢問關切新竹市民進黨立委初選的登記狀況。

她說，民進黨規定上次同性質選區得票率在42.5％以下的選區，屬艱困選區，根據3月初民進黨中執會的決議，成立「2024大選提名策略小組」，並議決16個民進黨艱困選區，其中新竹市（全市單一選區）及新竹縣第一、二選區都名列其中。

由於新竹市立委選舉屬於16艱困選區之一，因此並不在本周初選登記的範圍內。徵召程序將由黨中央提名策略小組負責，目前期程尚未公布，也尚未開始進行。

李妍慧表示，民進黨的黨內初選或徵召精神，都是在團結基礎下提名最強的人選，同時也用最謙卑的態度來爭取台灣人民認同，縱使新竹市立委選舉被列為艱困選區，民進黨一定會找到最強戰力參與新竹市立委選舉。相信黨中央提名策略小組會在適當時機，公布徵召提名最優質的新竹市立委候選人。