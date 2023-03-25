拜登指出，美國銀行業的狀態相當好，故民眾的存款是安全的。同時，也沒看到還有哪個產業將會爆出危機。目前正在走訪加拿大的拜登指出，如果還會有更多不穩定性的狀況發生時，美國政府會要FDIC也保障那些超過25萬美元的存款戶，就像已經提供的保證那樣。

3月初，美國的矽谷銀行（SVB）以及標誌銀行（Signature）陸續倒閉後，美國規模較小的地區性銀行業者正面臨著信心的考驗。這次的騷動，也讓美國金融主管單位史無前例地祭出各種措施，就是要保障存戶在矽谷銀行以及標誌銀行內的存款。

近日以來，上從拜登與美國財長葉倫，下到銀行監管機構紛紛出來喊話，目的只有一個，就是要向外界宣示美國銀行體系是安全無虞的。不過，過去兩周期間，全球銀行類股還是慘遭拋售，部分專家直指全球為了力抗通膨，利率升太快就是主因。

為了要迅速平息瑞士信貸的金融危機，瑞士政府允許瑞信可以不用償還高達約173.5億美元的AT1債券，一度造成舉世譁然。拜登指出，瑞信造成的風波，需要一段時間才可平息下來，但瑞士信貸在歐洲發生的狀況，不會影響到美國銀行界。

拜登補充，沒看到地球的地平線上有任何將要爆發的情事，但很理解民眾會有不安的感覺。路透社報導，本周美股震幅不小，標普銀行類股指數小幅收低，至於KBW區域型銀行指數則跌深反彈2.9%。