葉丙成開車遭公車側撞，感謝愛車幫他擋下一劫。（警方提供）

葉丙成開車遭公車側撞，感謝愛車幫他擋下一劫。（警方提供）

台大教授葉丙成24日開車行經重慶南路時，遭58歲陳男駕駛的公車從左側方撞上，所幸葉送醫後無大礙，他事後發文感謝自己的BMW敞篷老車，表示2003 年在美國唸書時，用1萬2000美金買下的車，「厚實的鋼板幫我擋下一劫。」

中正二警方指出，葉男24日下午4時許，開車行經重慶南路西往東，在南昌路上遭陳男駕駛的公車從左側方撞上，警消獲報到場時，葉表示左胸疼痛，後被送往台大就醫，包紮後無大礙，雙方酒測值均為0，已調閱監視器釐清雙方的肇事責任中。

葉事後則在臉書發文，感謝自己的愛車小銀幫他擋災，「多虧了27歲的它，今天我沒事。」

畫面曝光！台大教授葉丙成遭公車側撞 27歲BMW厚鋼板「救了他」。

葉描述當天的狀況，「下午四點多的時候，開著小銀要去4點半的行程。行經菸酒公賣局前的路口，我眼角餘光看路口無車就往前開。沒想到左側開來一台速度頗快的公車，等我發現時，它已經在我的車門邊」。

葉丙成說他看著距離不到五十公分的公車，腦筋一片空白，只想著：「躲不開了，看來要被公車直接撞了啊」，接著就看到公車車頭向他側邊開過來。「蹦！」一聲，結實地撞上駕駛座的門。玻璃霎那間全部碎裂，噴得車內滿滿的碎玻璃。他後來在醫院急診時，才發現連嘴裡也有碎玻璃。

葉最後感謝說，小銀它的厚實鋼板幫他承擔。看著被撞的很慘，卻又努力撐住維持原本車型姿態的它，「真的很感謝它幫我擋下這一劫。」