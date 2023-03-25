台北市長蔣萬安上任將滿3個月，競選政見陸續兌現，包括重陽敬老金恢復1500元發放、生育獎勵金翻倍等，不過也引發前市長柯文哲批評，「潮水退了就知道誰沒穿褲子」，對此台北市政府說明，本會期將追加33.09億元歲出，不過蔣萬安新政占了18.46億元，祕書長李泰興表示，蔣萬安相當重視財政紀律，因今年中央統籌分配款增加，因此除用來支出追加預算外，也同時增加債務還本26億元。

蔣萬安上任時立即喊出2023年重陽敬老金將恢復發放1500元，不過這樣也、需要增加2.05億經費；再來蔣萬安會解決人口問題，推出多樣人口政策，包括生育獎勵金翻倍，第三胎最多發放5萬元，也將增加4.6億經費；再來諸如私立幼兒園差額補助以及長照等皆須增加1億至2億多不等的預算。

北市府表示，本次會期將增加33.09預算，其中蔣市府新政追加預算分成四大類，幸福育兒項目共需追加6.01億元；開創教育項目需追加9.16億元；長照關懷項目需追加2.88億元；全民運動項目需追加0.41億元，總和推動新政將需增加18.46億元預算。

但新政預算從哪裡來？台北市政府表示，因今年中央統籌分配款增加不少，加上市府相關罰鍰收入，共會多出約128億元歲入，因此除了可以負擔18.46億元的新政預算追加外，還能補回約69億的歲計賸餘，此外也將再替市府償還26億的債務。

不過據資料顯示，柯文哲2014上任時的首次追加預算僅約10億，柯日前拜會議會時被問及，蔣萬安上任將近3個月，推出多項政策，被質疑「大撒幣」。柯則酸回，要看財政收支平衡，若一直追加錢，到明年5月結算就會被看到，「潮水退就知道誰沒穿褲子。」

對此北市府也表示，110年度第一次追加也高達59億預算，原因是富邦金控併購日盛金控，市府為保持股比例，因此必須現金增資；111年度第一次追加預算也有31億，用於Covid-19新冠疫情紓困以及公務員調薪4％，因此今年度的增加金額並沒有較往年高。