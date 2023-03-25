新竹縣慶祝兒童節，4月1日及2日下午2點到5點分別在遠百竹北和竹北新瓦屋客家文化保存區，舉辦「2023竹縣童樂會 義起來玩吧！」活動，特別結合義民文化規畫「親子互動表演」及「行動劇」2大主題，讓小朋友體驗不一樣的兒童節，在玩樂時也能更加認識客家文化。

「歡迎大小朋友一起來享受這個特別的兒童節！」縣長楊文科說，縣府特別於兒童節前夕舉辦新竹縣童樂會，不僅能夠讓小朋友盡情玩樂，讓家長也能和孩子一起參與親子活動，了解義民祭的由來，體驗客家文化。

遠百竹北的表演活動將於4月1日和4月2日在一樓室外的舞台區舉辦，邀請到調酒國手梁嘉仁、神秘魔術師小富、親子氣球歡樂帶動跳Emma姐姐和街頭藝人冠軍巴奇先生等表演者來為小朋友帶來精彩的演出和親子互動遊戲。

這些表演者不僅能夠帶來各自獨特的表演風格，更能夠透過表演中所傳遞的信念，讓大人小孩在觀賞表演的同時也能夠感受到職人精神、努力與練習的價值。

新瓦屋園區則在戶外舉辦行動劇活動，邀請哇哈哈劇團、國際魔術金獎魔術師、新竹故事館及菲力哥哥和玫子姊姊與孩子共同演出。

2天共8場演出，從下午2時30分開始帶來精采表演，每場約20分鐘，每場開放10位孩子參加，一開放報名立即秒殺，盼讓小朋友們一起扮演故事中的角色，了解義民祭的由來，體驗客家文化。

沒有報名到的朋友，還是可以到現場一起同樂獲得新知，如果有釋出名額，會再開放報名，詳情請關注「竹縣童樂會粉絲專頁」https://www.facebook.com/hccXplay。