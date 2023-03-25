桃園那頭遊竄的狒狒，目前走到哪了？根據民眾分享，「當事狒」最新行蹤在楊梅民有路二段附近被發現，鄰近富岡運動公園。桃園市農業局指出，已掌握狒狒往南走的習性，呼籲民眾若發現牠立即通報，千萬不要嘗試圍捕或驚嚇牠。網友笑稱，往南走是不是要去六福村找朋友啊？

從平鎮到新屋，現在又跑到楊梅，這頭已在桃園地區亂晃近兩周的狒狒，引起民眾、網友熱烈討論。桃市府出動大批人力捕捉，至今徒勞無功。最新足跡被楊梅居民發現，在富岡運動公園附近。

農業局指出，初步掌握狒狒往南移動的習性，也大致了解牠的出沒路徑，民眾萬一真的遇到了，記得立即通報，行動緩慢離開，以免刺激狒狒獸性，導致安全風險遽增。

網友好奇，狒狒在桃園往南走，想去哪？「其實繼續往南走，就會到六福村野生動物園了，大概想去找朋友」；狒狒遲未到案，也蓋起眾多歪樓，「可能想當啦啦隊，正前往青埔棒球場找林襄，一起跳舞」。