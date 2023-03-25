高雄1名83歲楊姓老翁今天上午從自家陽台疑失足墜落1樓鐵皮遮雨棚，鄰居聽到一聲聲響，探頭一看發現老翁竟躺在屋頂處，趕緊打119求救，所幸他意識清醒，無大礙送醫檢查。
據了解，住在三民區的83歲的楊姓老翁25日上午10點多，從自家陽台疑失足跌落，墜落在1樓鐵皮遮雨棚，當時發出巨大聲響，嚇壞隔壁鄰居，消防局獲報後出動3車6人前往，所幸他意識清楚，還能對談，消防人員協助脫困後並使用消防梯將人救下，由救護人員給予處置，並由太太陪同送醫檢查。
高雄1名83歲楊姓老翁今天上午從自家陽台疑失足墜落1樓鐵皮遮雨棚，鄰居聽到一聲聲響，探頭一看發現老翁竟躺在屋頂處，趕緊打119求救，所幸他意識清醒，無大礙送醫檢查。
據了解，住在三民區的83歲的楊姓老翁25日上午10點多，從自家陽台疑失足跌落，墜落在1樓鐵皮遮雨棚，當時發出巨大聲響，嚇壞隔壁鄰居，消防局獲報後出動3車6人前往，所幸他意識清楚，還能對談，消防人員協助脫困後並使用消防梯將人救下，由救護人員給予處置，並由太太陪同送醫檢查。
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