日本AV女優三上悠亞在日前拋出引退消息，震驚所有人，接著宣布將在30歲生日時正式告別女優生涯，不過引退原因讓外界眾說紛紜，先前才傳出將與上海男子結婚，在日本又傳與Youtuber「KANO」感情很好，男方還曾夜宿在她家，甚至一起去遊樂園玩，而男方也在23日上傳影片說明。

三上悠亞在本月透過Youtube宣布，將於今年8月16日生日當天卸下AV女優身分，雖然她稱希望藉此開啟人生新篇章，但有不少人推測可能是要結婚，而對象疑似是合作多次的Youtuber「KANO」，兩人互動親密，甚至一度傳出交往消息。

對此，KANO 23日上傳影片與粉絲談論相關新聞，表示自己收到很多私訊，「你要跟三上悠亞結婚嗎？」、「都是因為你三上悠亞才要退休，不要給我開玩笑了」，但他在先前並未知道引退的事，也是看到三上悠亞的影片後才得知，才知道自己為什麼會被私訊。

而KANO也澄清三上悠亞引退與他無關，「她的影片裡頭都沒提到我的名字吧，就只說決定要在30歲引退不是嗎？」，但經過這次也讓他嚇到，因為私訊實在太多，使他重新認知到三上悠亞驚人的影響力。

目前26歲的KANO，是日本的全職Youtuber，身為大胃王的他，經常挑戰大份量食物，吸引148萬粉絲訂閱。而他過去曾與三上悠亞合作拍攝「模擬約會影片」，不僅在三上悠亞家夜宿，還一起到遊樂園玩，甚至共吃一根薯條，讓網友看得羨慕不已，當時三上悠亞還透過限時動態曬出兩人親密合照，聲稱從此她就不再屬於「大家」了，引人遐想。