台中市一名高中生疑似遭師長、教官霸凌而走上絕路。「拎杯是大叔啦！」表示，學校其實就是一個畸形的小社會，師生經常以成績去判斷一個人，那些成績較差又乖巧老實的同學就成了被霸凌的對象，因此他告誡父母，別養出聽話的小孩，因為這世界都是挑軟的柿子捏，會被吃掉的都是善良的羊。

「拎杯是大叔啦！」今在臉書粉專上分享，台中市一名高中生長時間被誣賴，加上師長的不信任與處處找麻煩，求助身邊長輩無果的情況下，最後終於受不了離開了這世界。

大叔表示，他從小就不是好學生，一直都是跟訓導主任和教官稱兄道弟的傢伙。而學校教師、主任跟教官，大部分就是我們深知的社會結構裡的樣子。對於真正壞的學生是沒有皮條的，反而是好聲好氣的請他們別鬧事，甚至是跟他們稱兄道弟，大家有沒有發現，這跟黑道喪禮，警察在外面維安的狀況很像？

大叔指出，那些被偏見霸凌的對象可能是成績不好，但還算守規矩的孩子，這種孩子就會是這些人練業績的對象，因為東方的學校是一個非常畸形的小社會，學生們跟老師會用成績去判斷一個人的優劣，甚至有師長會鼓勵學生去做這樣的判斷，因此成績不好的人很容易被孤立，若他剛好又很善良、守規矩，恐變成被欺負的對象。

大叔坦言，他自己也有女兒，從小他就不要女兒們做聽話的小孩，也不去告訴她們要乖，只希望她們善良而有稜角的，禮貌而有心機。同時也告誡各位父母，不要養出聽話的小孩，不要再告訴孩子只要乖乖守秩序，別人就不會來找麻煩，因為這世界都是挑軟的柿子捏，會被吃掉的都是善良的羊。

大叔也呼籲大家，不要再灌輸那種儒家思想給孩子們，什麼老師或長輩不會錯，大人說的話要聽，而是要鼓勵他們自已判斷的能力，只要在不害人，善良的基礎上，要有說不的勇氣。

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