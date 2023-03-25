國民黨台南市議員李中岑帶女兒到議會開會，遭綠營議員質疑，國民黨婦女部今召開記者會，譴責民進黨號稱是民主進步的政黨，永遠都是拿「步議題作為選票的操弄，而不是真心的想要讓臺灣更進步、更平權。今年二月，民進黨將「婦女發展部」改名為「性別平等事務部」，但最需要性平觀念與教育的，就是民進黨的黨公職幹部們。

國民黨副秘書長兼婦女部主任李彥秀、新北市議員江怡臻、桃園市議員張碩芳以及全國青工總會總會長廖怡琇等人譴責民進黨主席賴清德以及自稱「女權運動者」、「人權律師」的立法委員與議員，可曾說過半句譴責的話？痛批民進黨怠惰、偽善，強調國民黨未來將在性別平等的政策與立法，打造更多友善職場環境。

李彥秀表示，作為一個職業婦女與媽媽，這是何等光榮的身份，帶孩子瞭解自己的工作環境，認識媽媽的朋友，是何等驕傲的介紹，李中岑受到職場不平等待遇與歧視的經歷告訴大家，台灣社會離所謂性別平等教育、打造職場友善環境、鼓勵生育，還有很長一段路要走。

江怡臻指出，前幾天才看到台南市議會討論台南市政府要如何鼓勵婦女生育？生育補助要怎樣的做？友善育兒措施要怎麼樣做？誰知道才過了幾天民進黨的議員就打臉自己的台南市政府，台南市議會完全不尊重婦女的權益、不尊重任何一個育兒家長的權益，出言霸凌李中岑議員。民進黨口口聲聲說性別平等，尊重育兒家庭與家長，是不是都是在講假話？

江怡臻表示，看似遵守法律，但背後的價值卻是崩壞的，完全不尊重育兒平等與育兒友善的措施。民進黨身為執政黨，友善措施提的再好、提了再多的育兒補助或措施，這樣子的言語霸凌就是社會風氣的不友善。蔡英文總統、賴清德主席即便把婦女部改為性別平等部，但手下卻造成了社會風氣的不友善。

江怡臻強調，我們一定要站出來聲援李中岑，也要再次譴責這兩位民進黨籍的市議員，儘管已經道歉，但應該更誠摯地向李中岑議員以及她的小孩再次道歉，未來從自己做起，不要再出現任何言語罷凌的行為。