IT'S A POOOOOLE PARTY 🌊 pic.twitter.com/jCfyh6M3TP — Golden State Warriors (@warriors) March 25, 2023

就算七六人明星中鋒恩比德25日貢獻46分、9籃板及8助攻的誇張數據，地主勇士仍靠普爾全場轟下33分，其中末節包辦19分，柯瑞也拿29分，克雷湯普生21分，最後以120比112逆轉擊敗七六人，除搶下3連勝，目前更以39勝36敗續居西區第6。

儘管哈登因為腳跟痠痛沒打，恩比德卻打滿首節，拿下13分、5籃板與3助攻，但趁恩比德休息期間，勇士次節開始打出13比2超前攻勢，打完上半場，勇士55比53領先，柯瑞半場14分，恩比德表現更全面，拿19分、5助攻與5籃板。

恩比德再次打滿第三節，個人得分很快來到30分，七六人也在他坐鎮禁區下，打完前3節，反以88比79領先；勇士卻在末節靠著普爾連拿7分，追到只差兩分，迫使七六人提前在最後8分26秒就把恩比德換上場，他也連拿7分回應。

不過勇士再次追上，打到最後1分18秒，普爾投進三分外線，勇士反以115比100領先，柯瑞又在最後48秒拋投命中，擴大領先到7分，恩比德雖在最後31秒兩罰俱中，可是柯瑞馬上兩罰俱中回應，也順利把剩下比賽時間拖完保住主場勝利。