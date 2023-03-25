小咪（右起）、王金櫻難過送別好友陳美雲。（羅永銘攝）

林美香送別老搭檔陳美雲，悲嘆永遠缺了一個小生。（羅永銘攝）

狄玫前來悼念陳美雲。（羅永銘攝）

陳美雲獨子陳岳良（左二）淚崩痛別慈母。（羅永銘攝）

「歌仔戲大師」陳美雲3月4日因心肌梗塞離世，享夀72歲，今在板橋殯儀館舉行告別式，她的歌仔戲圈好友唐美雲、王金櫻、小咪、林美香等人都前往悼念送別。對於陳美雲的猝逝，好友們震驚不捨，尤其唐美雲、王金櫻、小咪2週前才和陳美雲一起參加「歌仔戲國寶」廖瓊枝的餐敘，席間大夥還談笑風生，如今卻天人永隔。

唐美雲說陳美雲雖貴為歌仔戲界的前輩，但非常提攜後輩，餐敘期間她還邀請陳美雲有空來劇團教學，教導青年團員，2人也交換教學心得。當天唐美雲就發現陳美雲身體不太好，也聽說她洗腎開刀，有請她要保重，沒想不久就接獲噩耗。

她遺憾地說：「她那麼開朗的人，無法想像持續洗腎治療，對她而言很折磨吧。但轉念一想讓她解脫，身體壞了趕快換一個好的身體。」她感慨人生就是「生死一體」，重要的是陳美雲沒有白來一遭，留下令人懷念尊敬的好作品。

王金櫻和小咪也回憶餐敘當天和陳美雲坐同一桌，王金櫻和陳美雲還用四句聯吵架說笑，沒料到才過2個禮拜，陳美雲就突然離世，2人回憶陳美雲豪爽的個性，語氣滿是不捨。

而林美香和陳美雲從民國60幾年就開始合作，幾乎每齣戲都搭配演「小生」和「花旦」。她難過表示很難忘陳美雲為歌仔戲傳承所作出的貢獻，即使已經生病手上紮著針筒，仍要到場親自指導團員，「我那時候就一直耳提面命跟她說要休息才可以再出發，但她說沒辦法休息，領了一個劇團責任很重。」林美香悲嘆：「現在永遠缺了一個小生。」