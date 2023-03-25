清明連假主要城際道路易壅塞路段。（公路總局提供／陳祐誠傳真）

今年清明節連續假期自4月1日至5日，交通部公路總局預估，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次特性外，隨著疫情趨緩，預計假期間將有許多民眾外出旅遊，而蘇花路廊在連假首日凌晨3時就會車多，估計一路塞到晚間9時才會緩解。

公路總局指出，清明連假車潮自3月31日下午起陸續出現；觀光旅遊車潮將於4月1日至4日上午於各大風景旅遊熱點湧現；掃墓祭祖車潮則會集中於4日至5日上午時段於各鄰近墓園路段；返回工作地車潮則預計從於4日下午開始至5日。

公路總局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道（台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋）、銜接高速公路之路段（台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道）及重要觀光風景地區鄰近路段（台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段）。

自連假前一日3月31日0時起至4月5日晚間24時止，公路總局推出多項國道公路客運優惠，包含87條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠等。

連假期間亦針對東部地區推出2項地區限定優惠措施，分別為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠；而持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。