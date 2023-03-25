金鐘視帝龍劭華2021年9月拍戲時間昏迷，送醫後搶救無效，享壽68歲。今（25日）是龍劭華70歲冥誕，他生前多年老友兼前經紀人陳玲玲透露，龍劭華過世後，她曾夢到對方，龍劭華面帶笑容說一句話，她笑笑就醒。

根據《三立新聞網》報導，資深媒體人陳玲玲透露龍劭華曾出現在夢中，他衣著光鮮亮麗，一樣很愛漂亮，兩人交談工作的事情時，龍劭華笑說：「你在工作上很執著。」陳玲玲笑笑就醒，此後沒再夢過對方。

龍劭華出道多年，為配合拍戲時間，長期生活作息不固定，飲食方面也不忌口，還是老菸槍，體重曾忽然暴跌8kg，2009年就醫檢查確診糖尿病，被醫生警告：「你的扣打用完了。」為了控制病情，龍劭華長期服用藥物且定期回診，飲食也變清淡。

想不到龍劭華前年為拍攝戲劇南下，意外猝逝異鄉，留下愛妻謝雪貞和一對兒女，其中同樣在演藝圈奮鬥的女兒陳璇，23日在社群平台寫下長文追憶亡父：「因為工作的關係提早兩天去看爸爸，親手做了個小蛋糕，和他聊聊我的近況。除此之外沒什麼特別想說的，但就算不特別說，日常中我還是擁著父親的存在，在夢裡、在影像裡、在物件裡、在生活裡——我沒有一刻不想念您。」

陳璇過去受訪時，透露只有夢過龍劭華兩次，其中一次是爸爸抱怨她和哥哥都不理他，雖然不太記得細節，但醒來後瞬間大哭。陳璇好想告訴爸爸，「你才不理我們咧，為什麼都不來找我們！」

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