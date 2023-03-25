大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸西部地區首座華龍一號核電機組——廣西防城港核電3號機組，25日正式投產發電，這是中國第三台投入運行的華龍一號機組，華龍一號批量化建設有序推進。

廣西防城港核電3號機組自今年1月10日併網以來，進行了140多項性能試驗，全面驗證了機組的安全性與運行性能。該機組採用了中國自主研發的華龍一號核電技術，具有安全、高效、經濟性好等特點。

中國廣核集團董事長楊長利稱，華龍一號是中國具有自主智慧財產權的三代核電技術爐型，採用世界最高安全要求和最新技術標準，單台華龍一號核電機組年發電量達到近100億度，能夠滿足100萬人口的生產生活年度用電需求。

防城港核電站是中國西部地區首個核電專案，規畫建設6座百萬千瓦級核電機組，與燃煤發電相比，每座華龍一號機組每年可以等效減排二氧化碳600萬噸以上，減少碳排放效果顯著。

中廣核防城港核電華龍一號機組現場總指揮梅俊指出，防城港核電六台機組全面建成投產後，預計年發電量526億度，深度契合廣西沿海清潔電源基地規劃，對促進廣西能源綠色轉型、保障能源安全供應、提升能源系統效率具有重要意義。

目前，華龍一號批量化建設正在有序推進。有10座華龍一號機組正在廣東、浙江、福建、海南等地建設，帶動中國核電產業鏈上下游5400多家企業，開發新技術，研製新裝備，全面實現核島主設備、核級主泵、電氣設備等400多項關鍵設備大陸國產化，持續突破關鍵設備國產化核心技術，有效推動了中國核電技術水準及裝備製造能力的提升。

中廣核華龍一號總設計師王鑫表示，掌握了關鍵技術就掌握了自主，可以更進一步優化提升，讓施工更加方便，功能更加完善，工期更加優化和成本更加節約。