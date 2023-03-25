最近訪台的美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）24日表示，台灣該仿效中東歐國家作法，對平民展開武器訓練，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲今表示，歐布萊恩是好意，但台灣其實已經具備後備能力，認為歐布萊恩只是強調全民國防的重要性，不是真的讓全民皆兵。

蘇紫雲今天上午出席台灣民眾黨立法院黨團舉辦的「資安即國安，資安防護暨個資保護對策」公聽會。會前受訪時指出，歐布萊恩是非常挺台的，是川普政府最後一任國安顧問，也提前30年解密印太戰略綱要，裡面就講到會防衛台灣，歐布萊恩的說法只是強調全民國防的重要性，不是真的讓全民皆兵，這有差距；歐布萊恩在描述部分可以更清晰，台灣其實早就有220萬以上當過兵的役男，會操作槍械，這部分無論是後備部隊或國土防衛隊，都可以形成有效的預備戰力。

蘇紫雲說，對於最近比較夯的槍械議題，歐布萊恩說配AK47只是舉例，因為國軍使用的是5.56公釐口徑的步槍彈，AK47是7.62公釐口徑，兩者並不通用，國軍國造的輕兵器其實有一定水準，比AK47還優秀，役男應該都會操作65K1、65K2、T91三種槍械，操作介面與彈道特性都一樣，歐布萊恩是好意，但是台灣其實已經具備這樣的後備能力。

蘇紫雲認為，不需要這麼多像中東國家的民兵組織，且中東國家的民兵組織規模都不是很龐大，只是飄忽不定、高度機動，台灣的防衛主要還是以把敵人阻絕在海上與空中為主，真的用到城鎮戰，目前國軍方規畫28.5萬的後備部隊，28.5萬的步槍兵，最壞的狀況，假設歐布萊恩所說的200萬後備軍人都武裝齊全，一把步槍造價約2萬元台幣，200萬支槍械約400億元左右，但國軍已有既有的65K1、65K2的庫存，這部分不用擔憂。

蘇紫雲接著說，但應該也不會走到這步，畢竟現在國造潛艦如期如質會在9月下水，整體台灣的防衛就像同心圓，最外層是防空飛彈、反艦飛彈，接著是制空、制海的戰機、戰艦，最後一層才是地面決勝，不需要太過擔心。

台灣後備部隊200萬人，其他1800萬人可以扮演什麼角色，需要把這些人考慮進去？蘇紫雲說，歐布萊恩只是描述全民國防，按照戰爭的實際案例，以二次世界大戰的英國防衛戰來說，非武裝戰鬥員扮演的是民防角色，如消防、救護、勤務支援、糧食輸送等非戰鬥任務，歐布萊恩所講的應該是全民防衛，我們不用太過擔憂。