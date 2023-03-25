三貂嶺生態友善隧道去年7月整修完工營運，考量友善園區生態及隧道乘載量，採行入場預約制，3月28日起，將開放平日免預約，另安排有上午及下午各一場的導覽預約，如有導覽需求可以現場登記，而想安排假日來訪的民眾，則仍需至三貂嶺生態友善隧道官網進行登記。

新北市觀旅局表示，三貂嶺生態友善隧道開通距今已超過100年，早期是提供採煤礦的火車通行使用，後轉型為台鐵宜蘭線鐵道，然因隧道內寬度有限，只能單軌通行，1985年時台鐵啟用了雙向通行新三貂嶺隧道，舊三貂嶺隧道也封閉起來。

三貂嶺生態友善隧道頂端還可見大片燻黑，是昔日蒸汽火車穿過隧道時留下的煤灰痕跡。（陳慰慈攝）

從1985封閉至2022年當中長達37年封閉的時光，沒有人為干擾，在洞內溪水漴漴流淌和動植物自然繁衍，隧道內的蝌蚪小蝦在水中怡然自得，蝙蝠成群往來棲息，形成一個靜謐卻充滿生命力的隧道。

三貂嶺生態友善隧道內使用亮度較低的節能燈，襯托出百年隧道遺世獨立的寧靜，在散射光的照射下，隧道頂端如白色樹根蔓延的鐘乳石更為明顯。此外隧道頂端還可見大片燻黑，是昔日蒸汽火車穿過隧道時留下的煤灰痕跡，展現以往火車穿梭隧道的證明。

隧道內兩側下方排水道也設置流水擋墩，利用些微的高低落差創造小瀑布，清澈的溪水潺潺的流着，讓來訪遊客意識到溪水的流淌，並感受自然生態圍繞的寧靜氛圍。