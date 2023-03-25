台南市南區鯤鯓路濱海公路旁的紅樹林溼地時，被發現約有10多隻黑面琵鷺族群正在覓食。（李啟維提供／洪榮志台南傳真）

看黑面琵鷺不需要老遠跑到台南市七股區曾文溪口，在市區也看得到！市議員李啟維今天上午經過南區鯤鯓路濱海公路旁的紅樹林溼地時，驚喜發現大約10多隻黑面琵鷺族群正在覓食，畫面十分美麗。由於去年已有民眾在鯤鯓路與清水路口旁的魚塭發現多隻黑琵覓食，今年黑琵再度現蹤，顯見該處已是覓食區。

有鳥友認為，南區附近的閒置魚塭，以往就有零星黑琵出現，近來可能因為附近部分魚塭填土設置太陽能光電板，導致黑琵的覓食區域減少，才會飛到鯤鯓路與清水路口旁的魚塭覓食。

李啟維指出，每年10月到隔年4月是黑琵前來台南渡冬的季節，主要族群分布在曾文溪口，近來在四草保護區、茄萣溼地也都發現黑琵的蹤影，代表自然生態保育有成。不過，就近在台南市區的濱海公路旁，不用望遠鏡只用肉眼，就能清楚看到黑琵還是頭一遭，讓人覺得住在台南實在太幸福了！

李啟維還說，儘管政府無法約束私人土地如何使用，但是屬於全民所有的自然生態環境，仍應善盡管理保護責任，如此一來不但不影響都市整體發展，自然生態還可成為都市的特色指標資產，相輔相成相得益彰全民共享。

根據中華民國野鳥學會公布的2022黑面琵鷺全球同步普查資料顯示，全球黑面琵鷺族群數量6162隻，台灣記錄到3824隻，超過9成以上的族群，集中分布在台南、嘉義、高雄及雲林等，已創下歷史新高。其中，台南的數量有2158隻，主要在七股區與安南區四草一帶。