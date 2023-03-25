36 points for AD 🗣️



Lakers lead 105-102 with 4:34 to go 👀



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攸關誰贏就可搶進西區第7的關鍵戰役25日在洛杉磯開打，靠著「一眉哥」安東尼戴維斯貢獻全場最高37分，外加14籃板，隆尼沃克也取代里夫斯成為場上「奇兵」替補拿下20分，湖人終場116比111險勝雷霆，除了拿下3連勝，也以37勝37敗戰績跟灰狼並列西區第7，這是湖人本季首次勝率來到5成。

儘管羅素因為臀傷沒打，湖人首節仍靠安東尼戴維斯包辦15分，且全隊單節頭進6顆三分球，轉眼取得17分大幅領先，可是雷霆也在亞歷山大、吉迪兩名後衛掩護下逐漸追上，打完上半場，湖人74比66領先，安東尼戴維斯半場23分、7籃板。

來到下半場，雷霆逐漸縮小差距，打到比賽還剩4分15秒，更追成115比115平手，幸好接下來薛洛德連拿4分，搭配隆尼沃克三分球重新幫助湖人拉開，打到讀秒階段，安東尼戴維斯與薛洛德攜手4罰中3，讓雷霆無力追趕，也穩住湖人勝局。

湖人除了安東尼戴維斯與隆尼沃克表現出色，取代羅素先發的薛洛德也拿21分、6助攻與3籃板，里夫斯全場投12中3，拿11分、9助攻與6籃板，馬利克比斯利10分；雷霆以亞歷山大27分最高，吉迪也有27分、18籃板及7助攻，托特15分。