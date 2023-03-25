清潔隊長楊建國表示，目前全線6台回收車都已經完成建置，透過訂製的鐵架放置專用籃，小小的預算獲得大大的改善。(溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

在不遮蔽方向燈、車牌、行車紀錄器等設備，同時兼顧駕駛、隨車人員與大家的安全考量下，想出在回收車的尾門加掛「回收物專用收取籃」方式。(溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

公所呼籲民眾能夠做好分類，才放進回收桶哩，體恤清潔隊員辛苦，環境是大家的，需要大家共同維護。(溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真)

垃圾車、回收車每天上街收運垃圾、回收物再平常不過，但回收車因貨斗設計關係，車身過高民眾丟回收物時都很費勁，清潔隊員在拿取時也因身綁安全索導致行動困難，彰化縣溪湖鎮公所就在回收車後方製作鐵架，掛上「專用收取籃，一來民眾丟取方便，二來清潔隊員也方便收取，一舉兩得。

清潔隊員每天駕駛垃圾車、回收車上街收運垃圾，不過民眾抱怨回收車太高，長輩平時要將手舉高就有點費勁，更何況要拿回收物高舉到回收車的車斗上，溪湖鎮公所就想到方法，加掛「專用收取籃」，獲得民眾好評。

溪湖鎮長何炳樺表示，他過去擔任里長的時候，就常常聽到鄉親們反映，覺得回收車的車身太高，每次在丟回收物時都很費力，一不小心還會散落一地，這樣的情形，這樣的心聲長久以來都沒有人聽見，也沒有獲得改善。

因此自他上任以後，經過多方評估及不斷的調整，最終在不遮蔽方向燈、車牌、行車紀錄器等設備，同時兼顧駕駛、隨車人員與大家的安全考量下，想出在回收車的尾門加掛「回收物專用收取籃」。

他說，這樣一來鄉親只需把回收物放置在專用籃裡即可，同時車上的清潔隊人員，也不用因為被安全索綁住，導致行動不便造成困難，民眾輕鬆又省力，清潔隊員也方便，一舉兩得。

清潔隊長楊建國表示，目前全線6台回收車都已經完成建置，透過訂製的鐵架放置專用籃，小小的預算獲得大大的改善，也呼籲民眾能夠做好分類，才放進回收桶哩，體恤清潔隊員辛苦，環境是大家的，需要大家共同維護。