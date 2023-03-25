本月文山農場通過認證，成為該市第20處環教場所，擁有百年製茶技術，更是北台灣最大螢火蟲棲地，榮登「綠色旅遊」好去處。（新北市政府環境保護局提供）

新北市文山農場即日起展開為期2個多月的螢火蟲季，今（25）日恰巧配合Earth Hour活動，關燈1小時揭開序幕。本月文山農場通過認證，成為該市第20處環教場所，擁有百年製茶技術，更是北台灣最大螢火蟲棲地，榮登「綠色旅遊」好去處，實至名歸；即起至5月底，邀請民眾到場感受漫天飛舞的閃閃螢光。

文山農場堅守取之自然、用之自然的環保理念，茶樹皆為有機栽培，不噴灑農藥和使用任何化學藥劑，且從茶園管理、採茶，到製茶、販售，全由農場自製經營。此外，將製茶產業融入環境教育課程，讓學員體驗從採茶、製茶、品茶的過程。

新北市環保局長程大維表示，「綠色旅遊」概念越趨盛行，實踐方式很簡單，先搭乘大眾運輸系統到觀光景點，吃在綠色餐廳、住在環保旅館，即可完成。

新北擁有20處環境教育設施場所、76間環保旅宿、282家綠色餐廳及便利的大眾運輸；文山農場位處新店烏來風景線上，占地約22甲，歷史悠久，早在日治時代就是台灣茶種育苗技術交流的重要據點。近年轉型推動休閒農場，成為喧擾都市中的桃花源，更是北台灣最大的螢火蟲棲地。