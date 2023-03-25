台塑與各界先進、學者攜手合作成立「台灣土水污染防治技術合作平台」。今日在成功大學環境工程學系教授林財富主導下，再推出第三本專書《重質非水相液體(DNAPL)污染場址調查與整治》，希望以更務實的角度評估DNAPL污染的議題。

近年來，隨著世界各國對ESG的日益重視，永續環境已成為當今國際社會相當重視的議題。

然而，地球正面臨諸多威脅與挑戰，包括氣候變遷、資源短缺、環境污染和生態系統破壞等，如何實現永續環境、愛護地球，需要政府、企業、學術科研和個人共同努力，制定和採取可持續發展的政策、技術和行動，以確保未來世代能夠繼續享有潔淨健康的永續環境。

1970年代開始，美國一直關注土壤和地下水的環境污染問題，從五十多年來的大量研究結果，顯示這個問題的嚴重性與處理上的複雜性。自相關法規開始實施以來，經過30多年的實踐和討論，不同立場的團體逐漸體認到問題的本質，開始理性溝通、討論與合作，共同考慮如何在社會有限資源的最佳運用下，尋求對問題最好的處理方法。

台灣的土污法自2000年實施後，除累積大量的經驗外，有識之士也開始注意到理想與現實之間，如何選擇與權衡的問題。有鑑於此，前美國杜邦公司總部環境整治部院士（DuPont Fellow）錢致慶博士，2012年初與國內工業界聯繫，並在台塑公司大力支持下，出面號召各界先進與專家學者攜手合作，於2013年1月19日成立「台灣土水污染防治技術合作平台」。

該平台的宗旨，主要是引進國際上污染整治技術的研發應用，以及整治工作上獲得的知識與經驗，並加以推廣。經由平台上的專家學者們討論後，逐步針對國內土壤及地下水的各式問題，從技術層面探討解決最佳且可行的策略與方法，並編撰成技術系列專書，以達到推廣與教育目的。

迄今已出版《土壤地下水污染場址的風險評估與管理：挑戰與機會》及《褐地與污染土地再利用：再創土地新生機》兩本專書，深獲各界熱烈回響。

繼上述兩本系列專書後，在國立成功大學環境工程學系林財富教授的主導下，集結國內外產、官、學、研界數十位學者專家之力，歷經5年正式推出第三本專書《重質非水相液(DNAPL)污染場址調查與整治》，從介紹北美洲含氯溶劑污染場址的研究歷史及挑戰開始，針對重質非水相液體的特性及台灣場址現況進行說明。

同時，闡述污染場址環境的調查方法、鑑定(識)技術的原理及案例，並進一步彙整污染場址的物理、化學與生物技術及應用案例。最後，也列舉三個國內複雜地質或複合污染物場址和三個國外整治案例，並進行評析。

該書充分傳達出一個成功的污染場址整治理念，從污染物特性與傳輸、調查與鑑識、風險評估，到整治與管理，缺一不可，希望讓讀者能初步了解DNAPL污染的調查與整治知識、應用現況，以及領域發展情形，並藉由國內外實務案例，能以更務實的角度，評估DNAPL污染的議題。

同時，對於台塑長期對於平台的工作以實際行動提供行政支援，台灣土水污染防治技術合作平台亦在此一併表達最深的敬意，使這項深具意義的工作能順利推展。

長期以來，台塑本於企業公民良善理念，每年投入鉅資進行污染防治、節能減廢、溫室氣體減量及工安消防等面向之改善，其宗旨就是秉持「愛護地球、環境永續」的理念，以營造良好的生活環境，許諾地球一個永續美好未來，台塑對於平台工作的推動，正是ESG永續發展，促進產官、學、研界能共同合作、理性面對環境問題的最佳實踐者。