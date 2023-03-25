國民黨定調2024總統人選採徵召，新北市長侯友宜被公認最有可能人選，而黨內呼籲應盡快徵召，國民黨主席朱立倫直言，最重要考量就是必須配合主要候選人的主客觀環境，創造最有利條件，過程中一定有不同聲音，但排除障礙爭取更多支持，這是黨的責任，也是目前在努力做的事情。

朱立倫今天上午出席實踐大學校慶活動時強調，真正的對手是民進黨，不要在過程造成更多的障礙，排除更多的朋友；而是要排除所有障礙，爭取更多人的支持。

外傳侯友宜近日跟朱立倫通過3次電話，朱立倫表示，他和侯友宜都是密切聯繫，如果要問到底通了幾次電話，可以說超過10通以上，兩人常常討論不同議題，這幾天也感謝侯友宜，發揮最強母雞化解黨內立委初選問題。

朱立倫指出，侯友宜作為最強母雞、新北市市長、提名委員會委員，這是侯的責任，接下來縣市首長們作為提名委員，將全力以赴協助立委初選。

秘書長黃健庭昨日和孫文學校總校長張亞中見面，何時會與侯友宜討論徵召？朱立倫強調，自己和侯友宜保持密切聯繫，會排除各種障礙爭取更多支持，幫黨內立委候選人化解爭議，這是毋庸置疑，而黃健庭拜會完張亞中後，也將拜會趙少康，這是持續在做的事情。朱強調

要團結所有非綠朋友都要努力一起，才能爭取勝選。