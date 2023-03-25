小米於3月29日至4月7日「2023小米米粉節」活動期間，針對影像專家Xiaomi旗艦系列、中階Redmi系列等多款手機祭出超殺優惠，包括購買Xiaomi 13 Series機款加贈「小米米粉節限量趣玩收納包」，旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降7000元，Xiaomi 12直降8500元，Xiaomi 12X直降7000元，直接萬元有找。

小米為全球AIoT智慧物聯網領導品牌，年年在智慧家電上不斷突破創新，旗下品項也日漸多元，產品更跨足日常影音家電，精選智慧顯示器、穿戴裝置等熱門商品有感直降，滿足米粉一站式購物，打造屬於理想的智慧居家生活。小米於3月29日至4月7日「2023小米米粉節」活動期間，也順勢推出上百款智慧商品推出超值優惠。其中，超熱門商品Xiaomi掃拖機器人X10+直降3000元，售價23,995元，領券最高再折800元，還可獲贈Xiaomi Buds 3。

此外，小米智慧顯示器部分，提供多個尺寸段供選擇，更支援Android TV，透過Google Play提供應用程式下載與更多影音內容，2023小米米粉節期間，Xiaomi智慧顯示器各個尺寸均有祭出優惠，包括現折或是限定贈禮等。