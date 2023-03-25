2024年總統及立委選舉明年1月登場，國民黨、民進黨正進行各縣市區域立委的初選登記。其中，新竹市區域立委民進黨將採徵召，國民黨則因無人表態，料將由現任立委鄭正鈐爭取連任，時代力量確定由不分區立委邱顯智再度參選，民眾黨雖未有人選浮出檯面，但也展現不會缺席的態勢。

民進黨將前次選舉得票率未過42.5％為艱困選區，新竹市也是其中之一，前民進黨市議員李妍慧今在臉書發文，期許自己為故鄉而戰，正式表態爭取民進黨徵召參選新竹市立委。對此，民進黨新竹市黨部主委陳建名說，竹市採徵召方式會由黨中央主導，目前黨部還未接獲中央選對會提名小組的相關探詢，將會遵循中央黨部的機制。

陳建名也提到，區域立委除了關注全國性議題，也要如總召柯建銘，為地方爭取更多建設經費，觀察現任立委在這件事上表現差強人意，相信黨中央一定會提名最強人選，黨部也會全力輔選，共同贏得明年的總統與立委選舉。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎則表示，黨內目前無其他人選有意願表態要參與初選，因此竹市應會進到第二階段提名，預計將由現任立委鄭正鈐領表、登記後，由黨中央提名爭取立委連任。

時代力量方面則確定由不分區立委邱顯智，再度出戰竹市區域立委選舉。而民眾黨由於擁有新竹市執政優勢，也展現不會缺席的氛圍。據了解，包括擁有多屆市議員經驗的李國璋、市府發言人施淑婷，以及不分區立委新光集團公主吳欣盈都傳出被視為可能名單。