舊金山國際機場3號航廈

有人在機場找不到行李時，會一路追蹤，如今有人甚至為了留在機上的AirPods無線耳機，追蹤到機場員工家裡。

據CNN新聞網24日報導，來自美國華盛頓州的艾莉莎白‧海登（Alisabeth Hayden）3月初在舊金山下機時，丟了她的AirPods，而她幾乎立刻就明白，它們似乎被偷了。

不過，將近兩星期後，她鍥而不捨，終於把它們找了回來。由於她老公在軍中服役，借調日本，因此她飛到東京去看他。後來她搭機返美，歷經9個小時的行程後，她有點頭昏腦脹地在舊金山國際機場下了飛機。不過，她很快就發現，自己把牛仔外套留在機上了。

事實上，她還沒下機前就發現了，因為她是倒數第3個下機，因此當她問空服員，能不能回頭拿外套時，對方說，按照聯邦法，她不能這麼做。海登說，由於當時她很累，因此空服員說，回幫她拿時，她就答應了。而空服員真的幫她拿了外套，當她轉機飛往西雅圖時，因為隔壁座小孩在尖叫，所以她的手就朝口袋伸去，想要拿耳機，但卻發現盒子口打開了，AirPods卻不翼而飛。

雖然班機飛往西雅圖，但海登用「Find My」應用程式，利用機內Wi-Fi追蹤耳機，結果顯示，AirPods還在舊金山。

海登說，她很勤勞，從舊金山飛向西雅圖時，一路上都在截圖，甚至到了家，也還在這麼做。後來她發現，AirPods出現在名為「United Cargo」的地方，顯示它們還在機場，但在一般乘客不太可能會出現的貨運處。

Esta fue la travesía que emprendió Alisabeth Hayden para recuperar unos AirPods que desaparecieron cuando desembarcaba de un vuelo. https://t.co/bvVT9ZVJSj — CNN en Español (@CNNEE) March 25, 2023

接著這對耳機出現在2號航廈，然後到3號航廈，又上了101公路（Highway 101），進而往南，向南舊金山的聖馬提歐郡（San Mateo County）行進。最後似乎出現在灣區住宅區，並在那兒停留了3天。

而她會這麼「小題大作」，原因在於這耳機對她來說特別重要，因為老公在海外服役，有時會打電話給她，而她需要這耳機，好聽得清楚些。

她想盡辦法，從飛機上傳簡訊給聯合航空，還有舊金山國際機場官員，甚至找上機場航警，還有舊金山警方。但得到的都是同樣的回答，那就是「很遺憾你遇上了這種事」。於是她在應用程式上把自己的AirPods標註為「遺失」，並附上自己的電話。

最後伸出援手的是在機場工作的聖馬提歐郡警方偵探，他比對了耳機顯示的地址和機場工作人員的住家地址，結果發現，是負責將餐飲送上班機的約聘人員住處。後來聯合航空（United Airlines）才發電子郵件釐清，那人不是聯合航空員工，而只是販售人員，並說全案已交由執法人員處理。

海登說，AirPods耳機在工作人員家裡放了好幾天，由於她去日本前沒充電，因此早就應該沒電了。不過，她還是不斷從應用程式收到通知，所以應該是有人把耳機連到自己的iPhone上。

幾天後，偵探打電話到她家，說經過訊問，但工作人員先是一直否認拿了AirPods，直到偵探秀出海登的追蹤螢幕截圖，才坦承是機上清潔人員給他的。

總之，歷經12天的追蹤後，雖然耳機似乎被踩過，但海登終於拿回了她的AirPods。原本她向聯合航空反映，可是他們要她在網頁上的表格填寫意見。但CNN 和聯航接觸，詢問相關狀況後1星期，海登說，她接獲對方回應，說她將獲得271.91美元（近8,300台幣），好買新耳機，還有5,000 英里的里程數，以示歉意。