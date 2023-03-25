桃園市桃園區復興路鬧區22日凌晨發生離奇墜樓命案，男死者上身赤裸墜地，頭顱卻飛到10餘公尺遠的KTV旁。因鄰近桃園管理處轄下的水利大樓，水利會26日將在復興路口舉辦祈福法會，呼籲27歲肖牛者、孩童以及身體欠安者提前走避。

行政院農業委員會農田水利署桃園管理處指出，桃園市桃園區復興路口22日凌晨發生離奇墜樓命案，事件引發社會關注和恐慌，也讓當地的居民感到不安。因鄰近桃園管理處轄下的水利大樓，為了消除災厄，安定民心，桃園市政府與桃園管理處決定在3月26日，依據民間習俗，在復興路口舉辦祈福法會。

桃園管理處指出，將邀請法師主持，備妥了法器、貢品等祭品，誦經祈福，祭拜冥陽兩利，希望保佑社區和平。桃園管理處長何明光、桃園區公所主任祕書周政毅、文化里長歐陽瀚都會率眾主祭，也邀請桃園區立法委員、議員、市政府警察局、鄰長等地方人士陪祭。同時也開放給大樓住戶及附近居民自由參拜，祝禱社會祥和，萬民樂業。

主辦單位指出，祈福法會10點開始，由於正沖27歲肖牛民眾，呼籲當沖者、孩童及身體欠安者勿圍觀，以免受到不良影響，法會預計下午3點半結束。