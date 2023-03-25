搶攻普發現金商機，寒舍集團旗下北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店與寒居酒店推出餐飲與住房優惠，其中餐飲最高放大二倍，住房升等3倍跳。

寒舍集團集結台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店與寒居酒店，即日起至4月7日推出「寒舍App錢錢放大術」專案，消費者以6,000元現金參與幸運抽抽樂活動，即可獲得加碼的美食金，有機會抽中最高2倍回饋，亦即現賺6千。抽抽樂設計四種美食金倍率，分別為1.2倍、1.5倍、1.8倍以及2倍，消費者原本的6千元現金與額外獲得的美食金，將置於會員App帳戶中，可消費折抵於3間飯店共11間餐廳，包含十二廚與探索廚房自助餐廳、辰園與寒舍食譜粵式餐廳與BeGood等指定餐廳。

為搶攻住宿旅遊商機，台北喜來登大飯店主打「66罐啤酒狂飲、客房升等3倍跳」2大優惠住房專案刺激消費，即日起至4月30日前限量推出的「狂歡66」方案，住宿即送66罐啤酒山或6瓶精選紅酒，盡興狂歡後直接住飯店，每房每晚6,666元+15.5%起。同時亦推出「全民升等」方案，以6,000元+15.5%起入住舒適客房，即可直接升等至每晚要價18,000元的主管客房，享受價值3倍跳的超值體驗，專案含雙人自助早餐，每日限量販售。

寒居酒店即日起至6月30日推出「六鄰鄰鄰」住房專案，入住鄰鴞客房每房每晚6,000元+15.5%起，再送兩客BeGood早餐，每房加贈巴黎SPA品牌Omnisense 480ML洗沐備品時尚組。礁溪寒沐酒店即日起至3月31日推出寒舍生活App會員獨享優惠，每房每晚8,800元起，加贈MU TABLE下午茶吃到飽。另外，台北寒舍艾美酒店於3月25日至4月9日推出春遊快閃優惠，每房每晚9,200元+15.5%起，專案贈2客探索廚房早餐，連住2晚再加送巧克光廊商品抵用券。將政府普發的6千元用於樂活度假折抵，讓旅人輕鬆規劃豪華假期。

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