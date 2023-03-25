其中，台新銀行101家分行，更將自主延長關燈達48小時，期望帶動周邊商家、客戶及所有民眾一同關燈，練習從日常生活中隨處減碳。台新金控總經理林維俊呼籲一同From zero to hero，透過隨手關燈一個小動作，人人都可以是淨零永續工程中挺身而出的永續英雄。

「Earth Hour地球一小時」活動由世界自然基金會（WWF）於2007年在雪梨發起，提倡在每年3月份的最後一個周六，於當地時間晚上8點半至9點半關燈一小時。

台新金自2021年起連續3年參與「Earth Hour地球一小時」，今年持續邀集金控旗下子公司台新證券、台新人壽及台新銀行共同參與，並具名加入台灣主辦單位歐萊德的倡議行列，與眾多企業、名人及民眾一同串聯，擴大凝聚綠色影響力，呼籲大家珍惜能源，正視氣候變遷議題。

林維俊表示，除響應關燈活動，降低用電量，台新從去年底展開升級版省電大作戰，全面檢視用電狀況，調整辦公室空調主機運作時間、辦公區照明開關時間，進行室內照明燈管減量，並於非營業時間關閉彰化以北分行的ATM區空調。

此外，近年也持續推行節能專案，截至去年底，已建置9處太陽能發電場所，於46處據點完成更換節能空調設備，並有3棟自有大樓取得綠建築認證，將逐年增加再生能源電力使用量，目標2030年達成全金控自身營運據點淨零排放，具體展現減碳決心。