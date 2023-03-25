主播、活動主持人出身的李芳瑜被封為甜心主播，2016年嫁給上市公司的董事Lion，男方大她5歲。今(25日)她在臉書自曝噩耗遇到詐騙，先是收信被提醒Apple ID遭盜刷，若有問題請點下「Apple支援」，她不疑有他點進去並輸入Apple ID帳密後，畫面突然卡住，接著傳來8則刷卡通知，共2.6萬不翼而飛，讓她當場崩潰。

李芳瑜稍早在臉書宣布自己Apple ID被盜，指清晨時她接到通知Apple ID試圖刷卡的信件，她認為是被盜刷立刻要反應，便直接點進信件中的客服連結「Apple支援」，接著如一般驗證身分程序，李芳瑜便輸入了自己真實的Apple ID帳密及驗證手機號碼，但到最後一步畫面突然卡住，接著她便收到多條刷卡通知，令她傻眼。

李芳瑜曬出駭客的假信件，呼籲大家多注意。（圖／翻攝自芳瑜 FiSha Lee臉書）

此時螢幕上提醒李芳瑜要更新Apple ID設定，她才發現剛剛輸入的帳密被盜用後，對方還立刻改掉她的密碼，她隨即打給Apple客服，對方請她先聯絡銀行申請掛失止付，而李芳瑜原本的Apple ID也被證實「已經廢了」，她哀號說：「這比盜刷更加晴天霹靂」，並求問網友有沒有拿回Apple ID的方法？網友熱心說：「最好不要這麼常常綁定信用卡」、「我今天回媽媽家幫你問問二位工程師弟弟，看有沒有補救的方法！」、「現在詐騙很多，我的習慣都是另外自己找連結連去官網，不貪圖方便點選快速連結」。

李芳瑜發文。（圖／翻攝自芳瑜 FiSha Lee臉書）

李芳瑜2016年低調完成婚事，透露是兩人是在買房地產時認識，朋友牽線介紹懂投資的Lion幫忙她，因而結緣交往，李芳瑜也坦言過去對戀愛沒憧憬，直到遇到Lion才知道世界上真的有對的人。而她去年上《震震有詞》首度揭開家世秘辛，表示父親過去在五星級飯店當經理，全家人原本和和樂樂，但父親之後出軌，小三還侵門踏戶嗆李芳瑜的母親，雙方協議離婚，李芳瑜家3姊弟決定依靠嬤嬤，讓原本生長在富裕家庭的她形容從天堂掉到地獄，她也對父親不諒解，長大後仍無法原諒爸爸。