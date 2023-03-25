高市某明星國小多年來都有露營活動，本月20、21日到旗山露營時，有學生提早起床嬉鬧，讓校外承辦活動的廠商人員震怒，竟將所有小5生叫起床，集體連坐罰罰跪1分鐘，此舉除了讓學生家長相當憤怒外，高市教育局也表示將會依照兒童及少年福利與權益保障法向廠商究責。

此國小已進行露營活動長達10多年，每年都以招標的方式委託校外廠商承辦，但卻在今年3月底露營時爆發該校學生遭到不當管教，集體罰跪1分鐘事件。該校張校長表示，21日事發當天表訂學生得在6點起床，但5點半時就陸續有學生走出帳篷聊天、嬉鬧，當天值夜班的輔導員因規勸多次無效，才會情緒失控。

該輔導員情緒失控後，出現罵髒話、將所有學生叫起床，集體連坐罰罰跪1分鐘的時間， 讓學生們相當錯愕，學生家長當天聽學生口述這件事後，也相當氣憤，表示要替學生討一個公道。

張校長表示，當初合約內有清楚寫出若發生事情，廠商應該要第一時間通報校方，但此次連坐罰事件廠商卻自行處理，未做通報；學校知情後，馬上跟學生家長連繫，了解當天確切情況，因此案涉及了兒少案件，因此學校也對學生們啟動輔導機制。

「決不會向廠商妥協！」張校長說明，此事件學校決不會退讓，並以保護學生為優先，也不允許自家學生受到不當管教，25日晚間將請廠商與學生、家長共同開會，會針對廠商履約不完整部分進行扣款與相關賠償，並要求依兒童及少年福利與權益保障法配合調查。學校也會以此事件為鏡，未來在辦理露營活動時，一定會對得標廠商的帶隊員工進行審核，也向家長致上最深的歉意。

高市教育局表示，第一時間已要求學校謹慎全面清查是否還有相關孩子受到影響，同時也督導學校落實校外教學各項管理規範，檢討管理責任；更嚴禁發生學生的不當管教及對待，將依照兒童及少年福利與權益保障法確實調查及究責廠商等相關責任，並要求各校落實校外教學各項管理規範，確保校外廠商員工訓練細節及課程評估，積極維護學生學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權。