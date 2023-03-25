竹北市長鄭朝方（中）贈送寶山鄉1輛清溝車，竹北和寶山民代多參與捐贈儀式。（羅浚濱攝）

「需要清溝車，竹北送給你！」寶山鄉沒有清溝車輛，每年皆需由竹北市清潔隊調派車輛及人力協助清溝作業，竹北市長鄭朝方25日贈給寶山鄉乙輛清溝車，讓「城鄉共好，幸福綻放！」

鄭朝方表示，他和邱振瑋鄉長都是新上任的鄉鎮市長，寶山跟竹北一樣是一座正在成長中的城鎮，有很多新移民遷入移居，環境衛生是非常重要的一環。

鄭朝方說，邱鄉長非常重視寶山鄉居住環境，2人會談中聊到寶山鄉內溝渠疏通問題，寶山沒有清溝車，以往都是由竹北市的車輛和人力協助清溝。

竹北市公所將1中古清溝車，以無償方式移撥給予寶山鄉公所，除省下購車預算，使公務車輛有效再利用，讓寶山溝渠舒暢，排水順暢。

邱振瑋表示，台積電在寶山1、2期擴廠後，近年來大型社區急遽增加，鄉內也大興土木進行各項建設，道路和排水溝也大量增加，亟需要有清溝車才能利於水溝疏濬，減少災害發生，但1輛全新清溝車約要800多萬元。

邱振瑋說，剛上任時有機會與鄭朝方市長見面，雙方為了城鄉共好，達成竹北市移撥1輛清溝車給寶山鄉使用的共識。

邱振瑋說，寶山鄉有了清溝車，強力水壓能往暗溝內沖，有效沖洗人力無法清理的深處，路面若有淤泥或油漬，亦可使用清溝車沖洗，大幅提升環境清潔效率。

邱振瑋指已安排清潔隊員到竹北學習操作清溝車，完成贈車後將直接下鄉啟動清理作業。

竹北市和寶山鄉民代表多參加清溝車捐贈儀式，邱振瑋和寶山鄉代感謝竹北市大方捐贈，讓城鄉共好，持續發展幸福綻放。