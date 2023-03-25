全民普發現金6000元快到手了！立法院昨（24）日三讀通過疫後特別預算案，財政部也表示，採取登記入帳的民眾，4月6日起就會陸續入帳；而4月6日後登記的民眾，會在登記後2個工作天入帳。

另財政部呼籲，選擇線上登記的民眾，務必於3月28日6點後到官網（http://6000.gov.tw）查詢實際登記結果，若是入帳失敗，可能有下列4種原因：

財政部提醒，請民眾於3月28日06：00後於官網查詢實際登記結果。（圖取自普發6000官網）

一、帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致

二、無此帳戶

三、帳戶已結清

四、帳戶為警示帳戶

但假使民眾碰到上述情況也不必驚慌，據《普發6000官網》表示，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請民眾重新於官網登記或至ATM領取，入帳時程以官網公告為主；另入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，不提供入帳帳號修改。

身分證字號或居留證尾數為6、7的民眾，於3月25日登記

身分證字號或居留證尾數為8、9的民眾，於3月26日登記

3月27日後，所有符合領取資格的民眾皆可上網登記。