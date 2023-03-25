台灣羽球一姐戴資穎上周止步全英公開賽4強，無緣奪下生涯第4座全英賽冠軍，但仍留下許多精彩鏡頭，BWF（世界羽聯）24日選出5大最佳殺球，戴資穎的連續重扣也被官方收錄其中。

戴資穎女單16強碰上泰國女將布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN），次局以6比4領先時，小戴回發球打下球場左側，布莎南以反拍回擋後，小戴抓準機會起跳再度攻擊同方向，布莎南重心被騙開後勉強回擊，在力道不夠的情況下，小戴連續猛力重扣，打得布莎南無力招架，小戴強勢取分。

其餘入圍人選包括馬來西亞男雙組合謝定峰／蘇偉譯、印尼男單好手金廷（Anthony Ginting）、馬來西亞一哥李梓嘉及印尼男雙阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）。

小戴4強賽遭遇韓國好手安洗瑩，力拼3局依然不幸落敗，連續3年被擋在冠軍賽門外。28歲的小戴目前重心放在高級別賽事上，不過2024年巴黎奧運將從今年5月累積積分，預計小戴將會更頻繁出賽，努力朝著生涯首座大賽冠軍向前邁進。