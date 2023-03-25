如何遏止陸犯台？ 歐布萊恩語出驚人：當「百萬台人手持AK-47」捍衛家園時

美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心(GTI)美台工作小組主席歐布萊恩(Amb. Robert O’Brien)昨(24)日表示，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。對此，國民黨立委王鴻薇痛斥，美國對台海戰爭的規劃已經沒有隱瞞、就是要全民皆兵，「但問題是台灣人準備好了嗎？」

歐布萊恩昨強調，若中共真的入侵台灣，屆時面對這些人使用AK-47步槍、和中國的軍隊一樣配備，在各角落、大樓殺敵保家衛國時，就有可能嚇阻中國；他強調美國和台灣都追求和平，但最好的辦法就是做到能夠保護自己。歐布萊恩並稱，他知道槍枝在台灣是敏感問題，但在戰爭前就要做準備才能有效嚇阻。

對此，王鴻藢火大了。「美國人對台海戰爭的規劃和台灣人對兩岸發生戰爭的想像有多少差距？」王鴻薇在臉書直言，除了賣武器給台灣，還把台灣打造成豪豬；而在美國壓力下，義務役役期已延長、如今還建議台灣全民用AK47步槍。

王鴻薇說，一旦台海發生戰爭，美軍會不會馳援還有問號，但是台灣人要戰到最後一兵一卒，這是美國的計畫，而這與台灣人過去長期認為台海發生戰爭，應該是美國出兵，突破封鎖，制敵於空中，殲敵於海灘大不相同。王鴻薇強調，美國人對台灣發生戰爭的想像就是全民皆兵，台灣人在村子口、巷弄間甚至是大樓裡拿著武器殺共軍，「美國對台海戰爭的規劃已經沒有隱瞞，但問題是，台灣人準備好了嗎？」