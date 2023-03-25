▲市議員呂美玲接受本報訪問表示，會推行這項政策很大的原因是有「檢舉魔人」出沒。（徐佑昇攝）

基隆市政府於24日表示將試辦「基隆騎樓GO好停」的騎樓合法停車區專案，目前已公告76處可合法停車路段於交通處網站。對此國民黨基隆市議員呂美玲表示樂見，並接受本報訪問說明原因，原來是有違停被檢舉開罰的民眾心有不甘，化身成「檢舉魔人」，一次檢舉一整排騎樓停放的機車所導致。

市議員呂美玲說，這個政策在前市長林右昌時期她就和其他議員極力要求與推動，他們主張騎樓停車必須要有一個規定可以讓民眾遵循，但林右昌很消極不願處理，直到謝國樑上任後，才真的願意積極研擬協調方案。

呂美玲指出，之所以會推動本專案，是因為已發生多次有被違停被開單的民眾，變成所謂的「檢舉魔人」，專門針對騎樓停放的機車檢舉，而且一次就連續檢舉一整排。但有許多民眾停放的機車就是自己住處一樓的家門口，早已停十幾年都沒事，結果卻「躺著也中槍」，也是抱怨連連。

呂美玲表示，這讓警方也相當頭痛，因為如果沒有其他的法令或辦法，只要受理檢舉，原則上就必須依法開單，而「檢舉魔人」甚至還會拿手機錄影確實記錄警察是否有開單，如果未開單，還會跑去市警局督察室申訴，甚至讓基層員警被記過。如此一來，也形成警方對於偵辦其他重大案件人力分配的壓力，導致基層員警、民眾都抱怨連連。

呂美玲強調，市府現在研擬出這樣的辦法，就可以讓民眾、警方都能有一個程序可以遵循，哪邊騎樓可以合法停車民眾就很清楚，警方也能對應開放的路段來執行勤務。也希望藉由這樣的專案，可以減少相關相關爭議，不會再繼續加深警民之間的矛盾，打造基隆成為能對行人友善、同時機車族也能夠遵循停車的有愛城市。