渣打銀行myRM數位隨行理專透過行動裝置，可直接與理專以語音或文字「線上互動交談」，也可透過理財專員申購基金或辦理定存，並在各項金融服務與交易過程導入理專及投資專家團隊協助，即時提供諮詢與建議，協助客戶找到合適投資標的與條件。

其中，最受歡迎的「一指交易下單」服務，除了既有的基金與定存交易外，即日起新增海外債券、外國股票及ETF指數股票型基金3種產品下單服務。客戶與專屬理專討論並確認交易內容後，簡單4步驟即可完成下單，做到零距離諮詢、便利投資的財富管理體驗。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行全球事業行政總裁徐仲薇表示，台灣為渣打銀行全球財富管理前三大市場之一，加上台灣客戶對銀行產品與服務抱持很高期待，因此集團許多數位金融服務創新都是從台灣啟動，再推動到各個重點市場。

據渣打銀行集團財報顯示，2022年財富管理新客戶數除創下歷史紀錄，淨流入銀行的新資金亦達180億美元規模，代表財富管理業務的動能充沛，持續推升渣打銀行在亞洲作為領先財富管理銀行的地位。

展望2023年，渣打銀行將透過獨到的國際網絡布局，為台灣市場與客戶注入更多財富成長動能，並持續擴大投資財富管理，提升數位創新能力，提供客戶兼具人性化與便捷的金融服務，打造尊榮數位體驗、貼身理財首選、數位服務零距離等目標。