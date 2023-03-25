正造訪北京的蘋果公司CEO庫克今日現身中國發展高層論壇年會，並表示他非常高興能夠回到中國。每一次來到中國，都很有收穫。

庫克在周六的一場名為「一起向未來」分論壇表示，今年是蘋果公司在中國市場第30年，1993年，蘋果公司在北京設立了辦公室。他表示，他本人與中國的關係，甚至可以追溯到加入蘋果公司之前。

儘管當前中美關係持續緊張，但包括蘋果首席執行官庫克、橋水基金創辦人達里歐和輝瑞CEO艾伯樂等美國企業高層均在這周末參加於北京舉行的中國發展高層論壇。這也是庫克疫情以來第一次來到中國。

24日下午，有網友在微博發佈影片稱，庫克現身北京三里屯蘋果零售店。庫克本人當天晚上也發微博表示很高興見到團隊和顧客。

當被詢問疫情後再次回到中國的體會時，庫克說他感覺非常好。「每一次來到中國，我都會學到一些東西帶回去。主要是中國的文化，我非常喜歡中國文化」庫克在論壇上說。

「昨天我們一到北京，就迫不及待地想去見我們的顧客」。庫克在會後回答記者提問時提到，這次也見到了兩位來自鄉村的中國教師，並且瞭解如何用技術來助力鄉村教育的。

在中美競爭的大背景下，世界關注蘋果是否會將產業鏈移出中國市場。庫克在論壇後雖未正面回答，但他在論壇中也強調了蘋果公司和中國市場30年來的密切聯繫。庫克也強調，高科技發展的速度非常快，所以也非常有必要讓更多年輕人學習程式設計。

他強調，蘋果公司和中國的關係，是相互成長並且雙方都很享受這樣的關係。在中國已經有數百萬開發者以及非常強大的供應鏈。