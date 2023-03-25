大陸政府換屆後，總理李強要求各級幹部多到一線，興起「大興調查研究之風」，走下河道、進入社區、走進課堂，絡繹不絕。中國新聞網25日報導，近日，大陸生態環境部部長黃潤秋赴天津市濱海新區、河北省秦皇島市調研，住建部部長倪虹到蘇州調研，教育部部長懷進鵬赴上海、浙江調研，多名部長出京前往各地實地調研，不打招呼、直奔現場，直面解決問題。

報導稱，近年來，河北省推動近岸海域生態環境品質持續改善，但2021年以來，部分河流入海斷面總氮濃度出現明顯反彈。

生態環境部部長黃潤秋一行21日前往秦皇島市，不打招呼、直奔現場，以飲馬河流域為樣本調研入海河流總氮治理與管控情況。

黃潤秋來到昌黎縣城關東沙河和五里營村，調研河道周邊生活汙水收集和農業種植面源汙染防治情況。他走下河道，察看汙水收集設施，並深入大棚與種植戶交流，詳細詢問種植規模、化肥使用種類和數量等。

黃潤秋到盧龍縣楊柳河村、王深港村，現場察看河道兩岸垃圾清理情況，並到沿河居民家中察看生活汙水和廁所糞汙收集設施建設使用情況，深入規模以下養殖戶，詳細詢問養殖規模、畜禽糞汙收集處理情況，並現場察看排汙管道和收集池。

在王深港攔河閘，黃潤秋詢問上下游水質指標資料，並通過無人機察看上游畜禽養殖分佈情況。

調研發現，城關東沙河存在河道兩側生活汙水收集不徹底、沿河餐館汙水直排入河、生活垃圾隨意堆放等問題，五里營村存在葡萄種植大棚與河道之間缺乏緩衝帶、局部岸段種植大棚侵占河道、農業廢棄物堆積河道兩側等問題。

對此，黃潤秋強調，要加快建設、有效使用汙水收集設施，加強沿河商戶監管，避免汙水向河道直排漏排。針對農村生活汙水收集率不高、垃圾清理不到位等問題，該補齊的基礎設施要補齊到位，該清理的垃圾要清理到位，同時要動員群眾廣泛參與，引導村民養成良好生活習慣。

一個月前，黃潤秋也曾赴河南省平頂山市、許昌市，帶領監督幫扶組先後對7家企業開展突擊檢查。

據《蘇州日報》報導，22、23日，大陸住建部部長倪虹率隊到蘇州調研。在吳中區品匯左岸商務廣場公寓項目、姑蘇區32號街坊更新改造項目等社區，倪虹分別瞭解蘇州市保障性租賃住房建設營運、歷史文化街區保護、老舊社區改造等情況。

倪虹強調，要增加保障性租賃住房供給和長租房建設，重點解決好新市民、年輕人的住房困難問題。要持續推進老舊社區改造，消除安全隱患，有條件加裝電梯，完善配套設施，提升物業服務。要做好城市歷史街區、歷史建築的保護與傳承。

此外，據大陸教育部官網消息，19至21日、21日至22日，教育部部長懷進鵬先後赴上海市、浙江省調研教育工作。

調研期間，懷進鵬進入復旦大學、上海大學、浙江工業職業技術學院、浙江大學等多所學校實地考察。

在調研時，懷進鵬強調，要全力推進高等教育綜合改革，深入分析經濟發展、產業轉型、科技自立自強等對教育提出的需求，強化產教融合科教融匯和校企協同育人，著力完善基礎學科人才特別是理工科人才和卓越工程師培養模式。

此外他強調，要在教育高水準對外開放中有更大作為，探索靈活多樣的國際教育交流形式，主動參與和主導更多的國際教育合作專案，為全球教育發展貢獻中國智慧。