警方查獲歐嫌分裝好的毒果汁。（警方提供）

北市刑大前往高雄逮捕歐嫌。（警方提供）

資源回收商擁槍賣「毒果汁」 北市刑大攻堅逮人

46歲歐姓男子從事資源回收行業，但後來發現賣毒品比較好賺，為防黑吃黑還隨身攜槍，北市刑大經連月追查，日前前往高雄攻堅逮人，查獲470包毒果汁沖泡粉、1把手槍及23發子彈。

北市刑大偵一隊隊長葉宣岑指出，2022年警方查獲許男、蕭男販毒集團，查扣900包毒咖啡，經溯源追查後，發現這批毒品是從高雄某分裝工廠批得，經連月追查，鎖定背後的歐姓毒販。

警方指出，歐嫌原本從事資源回收業，某次幫人包裝毒品後發現利潤是回收業的10倍，於是開始添購設備，將K他命、搖頭丸等粉末摻入咖啡、果汁粉中販售。

歐嫌平時為防黑吃黑，隨身攜有槍械，警方14日前往攻堅，當場將歐嫌逮捕，查獲470包毒果汁包、2大包毒品原料，以及裁切機、封口機等設備，另起獲1把改造手槍及23發子彈，警方偵訊後，依毒品、槍砲等罪將他送辦。

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