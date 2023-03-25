小三通開放客運中轉首日，首班五通往金門船班載運133名旅客入境，不少台商開心搭船返家。(于家麒攝)

睽違3年能再經由小三通往來兩地，台商都非常開心表示早該通了，旅費都省了一半。(于家麒攝)

小三通開放客運中轉首日，一早水頭售票櫃台前便有不少台商與民眾購票準備搭船前往廈門。(于家麒攝)

碼頭內的免稅商店擠滿購物人潮，隨著小三通逐步放寬開放也活絡了起來。(于家麒攝)

小三通今(25)日開始開放客運中轉，一早金門水頭旅服中心售票櫃台前便有不少台商與民眾購票準備搭船前往廈門，9點首發船班由廈門五通與金門水頭碼頭同時對開，入境133人、出境114人，雖未如預期湧現人潮，但睽違3年能再經此便捷通道往來兩地，台商都非常開心表示早該通了，旅費都省了一半。

金門縣政府表示，因應陸委會日前宣布自今日起開放小三通客運國人、陸配中轉政策，港務處日前已邀集移民署等CIQS單位及小三通航商招開整備會議，針對旅運人數增加後的通關查驗流程、出入境動線、旅客上下船以及防疫清潔等項目逐一討論並提出優化方案，以提供給旅客最優質的服務。

來自高雄今早欲搭船赴廈門的台商蔡先生表示，小三通這條便捷的通道其實早就該全面開放了，對所有台商來說真的方便太多了；不過對她而言還是得看目的地而定，今天是剛好要到廈門才走會小三通，如果是到上海或其他城市，他還是會選擇直飛，畢竟時間才是金錢，萬一到金門又遇到濃霧停航，那可真叫天不應，求救無門了。

從廈門搭船來金的台商林先生則說，經過了3年來終於可以再走小三通回家真的很開心，跟直航相比費用就省了一大半，以後可以常回台灣看家人；同船的孫姓台商也說，開放中轉後往來更方便，希望兩岸能多開放，雙方來來往往更方便，讓金門與台灣的經濟都能活絡起來。

港務處科長楊連芳表示，睽違3年的小三通中轉在今日恢復上路，據統計數據來看，小三通國人中轉首發日航班訂位情況並不多，每航次僅數十人登記訂位，不過各單位已有預案將視情況適時增派人力協處，港口周邊的商業服務設施也陸續啟用，盼透過各單位通力協助讓中斷3年的小三通中轉服務能穩健上路。

對於開放客運中轉首日人流未如預期，楊連芳說過往小三通旅客的搭船比率國人約佔6成、陸客佔4成，尚未開放陸客入境仍是主要因素，不過今天上午航班每航次的搭乘人次都有上百人，搭乘人數已比平日增加不少，相信日後搭船人流會越來越多。

縣府指出，自3月25日起金廈航線由每日1個往返航班調增至每日6個往返航班，4月份起泉金航線由每週2個往返航班調增至每週3個往返航班，縣府將持續針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情狀況與各方需求檢討因應，爭取擴增航班及常態化，讓更多兩岸民眾搭乘，造福更多兩岸人民。航班表也已公布於港務處官網(https://harbor.kinmen.gov.tw/)，歡迎旅客查詢下載。