內政部役政署25日在成功嶺舉辦替代役訓練班成立以來首次實彈射擊訓練，內政部長林右昌親自到場視察。（馮惠宜攝）

內政部役政署25日在成功嶺舉辦替代役訓練班成立以來首次實彈射擊訓練，內政部長林右昌親自到場視察。（馮惠宜攝）

因應全民國防兵力結構調整，增加了替代役輔助軍事勤務新使命，內政部役政署今(25)日在成功嶺舉辦替代役訓練班成立以來首次實彈射擊訓練，內政部長林右昌親自到場視察，他強調，為增強國防韌性，替代役在國家需要時，適時支援緊急救護、災害搶救及災民安置等民防工作，為國家重要的人力資源。

內政部役政署自今(112)年度替代役第242梯次起，在基礎訓練期間，增置實彈射擊課程，為使訓練安全，槍械部分將於課程實施前會同軍方支援單位檢視槍枝狀況；人員安全部分，將針對支援軍職幹部實施勤前講習，並對役男實施靶場安全規範授課；另有關彈藥部分，則由支援部隊政戰人員清點回收後依規定繳庫，以確保人員安全。

針對替代役訓練班成立以來首次實彈射擊訓練，林右昌特別到場視導，他叮囑役政署辦理相關基礎訓練等課程，應做好萬全的安全措施外，也提醒役男，確實依指揮進行，以維護人身安全。

林右昌也說，兵役改革是國家當前重點政策之一，因應全民國防兵力結構調整，增加了替代役輔助軍事勤務新使命，未來役政署將加強替代役平戰轉換模組化訓練，平時協助機關勤務，擔負災害搶救及醫療救護等任務，同時強化役男基礎軍事技能，以利於國家需要時支援軍事勤務。