蕭秉治將於5月6日在高雄流行音樂中心舉辦「Project X」演唱會。（相信音樂提供）

蕭秉治將於5月6日在高雄流行音樂中心舉辦「Project X」演唱會。（相信音樂提供）

蕭秉治將於5月6日在高雄流行音樂中心舉辦「Project X」演唱會。（相信音樂提供）

蕭秉治去年在台北流行音樂中心「Project X Live Tour 巡迴演唱會」，所有來看的藝人朋友均強烈推薦，師姐劉若英形容這場演唱會是最狂演出，丁噹稱他是獨特的無限X man，鼓鼓稱讚能文能武、閻奕格則說「看完會中毒上癮的一場盛宴，而且這癮你會戒不掉」，收獲廣大好評的演唱會，即將於5月6日在高雄流行音樂中心舉辦，門票已完售，在歌迷熱烈求票下，宣布座位加開，滿足歌迷需求，蕭秉治和你們約好一起HIGH爆高雄！

蕭秉治除了將把台北場重金打造Double X天地舞台，以及360度無限璀燦鑽石光塔帶到高雄，也特別調整歌單，他搜集歌迷許願歌迷清單，保證歌單絕對夢幻，年初時他前往洛杉磯尋找靈感寫新歌，希望能在演唱會上搶先唱，除此之外也到他最愛的環球影城和迪士尼放鬆一下，印象最深刻的則是在生日當天嘗試了鴨仔蛋，算是給自己生日挑戰。

去年蕭秉治〈毒藥〉斬獲各大數位排行榜14冠王，MV在YouTube也已破1100萬，在24日年度盛事hito流行音樂獎也獲得「2022 hito年度十大華語歌曲」獎項，同時首度入圍最受歡迎男歌手，與偶像周杰倫一起角逐獎項，他時常提及寫歌和入行是以周杰倫為榜樣，感謝偶像在他回歸樂壇發行個人專輯時推薦他的音樂，如今和偶像一同入圍更是興奮，另外蕭秉治也公布將在4月2日在高雄舉辦簽票會。