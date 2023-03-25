今日邀請農委會畜牧處江文全副處長、飼料公會韓家寅理事長、雜糧發展基金會林源泉董事長、中華民國養雞協會邱時恩理事長、中央畜產會龔組長、台灣大學魏恒巍教授等產官學界多位人士共襄出席成立慶祝大會。

台灣精緻洗選蛋品協會發展重點如下，1.扶持精緻洗選蛋品產業技術交流並開發創新產品。2.整合精緻洗選蛋品相關產業科技與制度資訊及運用。3.促進蛋品相關同業聯繫，維持產、銷、消費者三贏。配合政府相關業務政策，共創產業整體發展。4.提高企業投入資金與洗選設備的利用率，創造高附加價值的洗選蛋品，區隔目前市場的供需形勢。

台灣精緻洗選蛋品協會由多家大型熱心蛋品企業共同發起，旨在提升洗選蛋品品質，並配合政府推動洗選蛋品朝精緻、快速、乾淨、分級發展，加深消費者對精緻洗選蛋品的認識，提供蛋品優劣分析報告並回饋蛋農以改善飼養方式。

台灣精緻洗選蛋品協會成立後，將為蛋品產業帶來更多的發展契機，加強洗選蛋品廠商之間的溝通與協調，推動洗選蛋產業現代化、科技化、綠色化，並透過推廣分級獎勵制度以促進雞場提高生產率，產出符合市場需求的優質蛋品，降低生產成本，提高國際競爭力。