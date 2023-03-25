杭州亞運開閉幕式及田徑將在杭州奧體中心體育場舉行，將可容納80800名觀眾進場，田徑總教練孫念祖也到熱身場地進行場勘，認為動線十分順暢，也檢錄區距離比賽場地很近，十分方便。

杭州奧體中心體育場屋頂由28片花瓣及27片小花瓣構成，遠看好似一朵綻放在錢塘江畔的蓮花，因此被俗稱為「大蓮花」，距離亞運村僅約3公里。座位顏色採漸層式，從紫色漸變到藍色再到紅色，象徵「紫氣東來」。

孫念祖也實際下到熱身場地進行動線場勘，「這是最重要的。」，他指出，選手從亞運村到場館後第一個地方一定是到熱身場，第一檢錄區也是在這，因此了解熱身、檢錄動線及流程是此行最重要目的。

孫念祖指出，田徑場地都是會符合國際田總規格，與其他場館差不多，最讓他誇讚的是動線安排很順暢，讓教練、選手不用跑來跑去，「從檢錄區到比賽距離50公尺，對選手來講不用坐車檢錄，過馬路而已，很方便。」

這座場館可容納超過8萬名觀眾，是中國大陸唯3座可容納8萬人以上的場館，屆時觀眾入場觀賽是否會受到影響？孫念祖認為，目前國內這批選手在青少年階段都有進行潛優訓練，之前都有到大陸移地訓練，現在年齡層也是最成熟階段，接下來田徑也會安排到日本進行移地訓練。

杭州奧體中心體育場可容納8萬名觀眾，杭州亞運開閉幕及田徑都在此舉行。（中華奧會提供）

杭州奧體中心體育場可容納8萬名觀眾，杭州亞運開閉幕及田徑都在此舉行。（中華奧會提供）