命理專家雨揚老師在臉書上分享3／26～4／1的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖兔、豬、鼠，其中生肖兔在事業上表現優異，在主管的引薦下能與大客戶接洽，且輕鬆拿下簽約項目；生肖豬桃花運旺，單身者可邀約心儀對象去逛展覽活動，將能更進一步瞭解對方；生肖鼠則是可利用閒暇時間經營副業，將有機會賺取豐厚錢財。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運旺，主持的活動圓滿成功，好評如潮，讓客戶對你讚賞有加，也決定繼續合作，前途璀璨。愛情運普通，單身者可多去戶外踏青，不僅能舒展身心，也有機會結識新朋友；有伴者可擦拭保養產品，維持肌膚水潤，讓伴侶加倍欣賞。財運不錯，可利用閒暇時間著手研究、經營副業，為自己開發新的財脈，令荷包滿滿。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

工作遇到挑戰，突然出現的變動感到徬徨無助，但只要適應一段時間，就能從中尋得解方，輕鬆應對業務事項。感情運欠佳，單身者可將學習到的溝通技巧落實於生活中，有助和新朋友開心交流，避免冷場；有伴者與另一半溝通時應多注意對方的情緒，不要一昧地責問，以免惹怒對方。財運亨通，投資前可多觀望市場動向，精準的判斷力將收穫更多財富。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運不穩，近期工作繁忙，加上主管一直交派其他業務，感到疲倦不堪，建議適時休息，調整好心情，才有助改善情況。愛情運回溫，單身者身邊雖不缺異性，但卻沒有合拍的對象，建議拓展交友圈，有望覓得良緣；有伴者可替另一半按摩，幫助消解疲勞的同時，也能趁機談心，增進感情。財運平順，可使用記帳的方式管理支出，能夠有效理財。

▍生肖兔

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業運旺，近期工作表現優秀，有機會在高階主管的引薦下與大客戶接洽，輕鬆簽約合作事宜，表現備受期待。感情運佳美，單身者可多參加社區志工活動，幫助弱勢之餘，也能結識到志同道合的好對象；有伴者應多陪伴家人，安排旅遊行程，一起去遊訪各地，讓親情更加深厚。財運亨通，與朋友共同經營的網路商城步上正軌，訂單滿滿，獲得可觀進帳。

▍生肖龍

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業陷入瓶頸，因不熟悉新的業務流程，多費好幾道工，工作效率降低之餘，也讓後續流程受到影響。桃花能量匱乏，單身者深陷於上段感情所帶來的傷痛，無力開展新戀情；有伴者和伴侶聚少離多，無法時常相伴在彼此身旁，使雙方關係漸漸疏離。財運低迷，外出停車時，應遵照交通規範，以免遭人檢舉，損失一筆錢財。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★

職場運平穩，仰賴深厚的專業基礎，讓經手的業務都能順利結案，在其他同仁面前樹立了優良的典範，工作能力備受肯定。戀情甜蜜繽紛，單身者和心儀對象獨處時，可主動展現自己的優點，讓對方更加欣賞；有伴者對伴侶格外體貼，讓彼此關係始終維持在熱戀時的甜蜜，幸福滿滿。進財受阻，雖辛勤經營副業，但成效甚微，建議多向親友請求協助，方有助化解困難，覓得財機。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作運上揚，可報名職涯講座，聽取專業講師的建議，便能從部門中脫穎而出，成為主管身旁得力的戰將。幸福好運降臨，單身者可贈送手工卡片給心儀對象，用溫暖的手藝，打動對方的心；有伴者可邀請伴侶一起去賞花，在優美的景致下享受兩人世界，讓雙方都感到無比幸福。財運普通，可嘗試製作手工商品，並放上網路平台販售，讓收入更上層樓。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業大有所為，憑藉著出色的專業技能，在會議上得到高層青睞，更有望進入公司的核心團隊，前途一片光明。愛情運不錯，單身者可多跟同事培養交情，讓同事介紹好對象，牽起幸福姻緣；有伴者碰到感情上的疑難雜症時，不妨多向長輩請益，不僅能順利解決問題，還有助習得更成熟的感情觀。財運平平，可透過友人接洽，談下一筆訂單，進財管道更多元。

▍生肖猴

事業★ 愛情★★ 財運★★

職場運欠佳，身為部門裡較資深的一員，常要背負更大的責任，即使錯不在自己，也可能無端被牽連感到戰戰兢兢。愛情運低迷，單身者不宜過度干涉他人的決定，雖然出自於好意，但容易引起對方反感；有伴者易將不滿的情緒發洩在伴侶身上，不僅傷了對方的心，也可能因此爆發激烈的口角衝突。財運不濟，勿輕信保證獲利等話術而投資，小心遇上詐騙，損失錢財。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運銳不可當，在主管的帶領之下，能有效率地完成負責的項目，且主動協助分外工作，令主管另眼相看。桃花運平穩，單身者可找信任的長輩傾訴愛情困擾，透過他們的開導，有助於解開心結；有伴者臨時起意接送伴侶，讓對方感到窩心不已，關係更加甜蜜。財運尚可，如有兼差的打算，不妨向身邊的長輩打探工作消息，替自己賺取額外收入。

▍生肖狗

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作運低迷，因突發狀況導致專案進度停擺，忙著尋找解決方案，十分勞心傷神，必須堅持不懈，才能度過危機。感情運不佳，單身者常過度討好他人，不自覺地壓抑內心的感受，使自己感到不快樂，應適時做出改變；有伴者勿以命令的口吻對伴侶說話，容易激怒對方，造成感情破裂。財運不濟，前往鬧區停車時，應留意停車場的收費上限，以免荷包縮水。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場表現平穩，能妥善處理主管交派的任務，但若想獲得重用，必須更加主動積極，才能有更多機會，一展長才。桃花能量豐沛，單身者可邀約心儀對象去逛藝文展覽，將能更進一步瞭解對方，加深彼此間情誼；有伴者可精心規劃約會行程，與伴侶共享幸福美好時光。財運不錯，可嘗試參與股票抽籤，將有機會中獎，賺進不錯利潤。