《菸害防制法》22日上路，國健署在上路前一天預告，禁止菸品使用花香、果香、巧克力及薄荷口味的添加物，預告期7天，自公告次日起18個月施行。台灣拒菸聯盟批評此舉是放水，限制4種口味，換句話說就是其他口味放任菸商添加，例如雞尾酒、草本、茶香、焦糖等都可在台上市，而緩衝期拉長至18個月，不但圖利菸商，還逾越母法所預定的12個月，「一個國民健康署，拍菸商馬屁到如此地步！」。國健署則回應，母法的「預定」，也不代表確定，目前尚在預告期，要等預告期結束，再進行通盤考量。

3月22日菸害防制新法施行，關乎下一代健康的電子煙、加熱菸、加味菸全新規範正式上路，衛福部薛瑞元部長立即宣示，將全力支持縣市政府的取締稽查人力，全面取締違法「電子煙」及「未審查通過的加熱菸」，可以連續處罰，直到下架為止。台灣拒菸聯盟肯定、支持薛瑞元落實法令的決心，也呼籲民眾勿以身試法！

然而，國健署在3月20日預告訂定「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」，預告期從自公告次日起18個月才施行。董氏基金會提出質疑，本應當禁止所有的加味菸品，為何僅公告禁止4種口味。消基會也指出，被排除於公告禁止的「花香、果香、巧克力及薄荷」以外口味的雞尾酒、草本、茶香、奶茶、可樂、咖啡、香草、焦糖、肉桂等等加味菸，未來豈不就可以在台上市？顯構成嚴重的法規放水行為。

與此同時，《菸害防制法》睇47條的說明指出，「禁止菸品使用之口味或添加物等事項及其相應法則，相關業者須有一定之調整因應期間，預定自本法公布後1年施行」，而國健署預告的辦法則改為自公告次日後18個月施行。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，母法所說的公布，為自總統2月15日公布起算，國健署多給了菸商不只半年的時間，其實給1年的時間已綽綽有餘，國健署不但是圖利菸商，還扭曲法律，逾越母法。

林清麗抨擊，一個國民健康署，拍菸商馬屁到如此地步！從修法的過程就荒腔走板，為菸商開大門走大路，「拜託拿出良心好好執行，而不是在辦法的預告和內容上繼續擁護菸品」。台灣拒菸聯盟已行文要求政府，應將公告文字修訂為「菸品禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷及其他天然或人工調製口味之添加物」，以落實禁止所有加味菸品。同時，要求政府應確實遵照母法「2月15日總統公布後12個月施行」，依法維護國人健康。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀回應，目前在搜集意見，尚未定案，仍待討論後再確定。母法中所提，「預定自本法公布後1年施行」，她表示那是「預定」，不代表確定，還是要看各界的意見。至於預告的4種口味，是否代表其他口味可以開放？她表示，目前就是預告這4種，過去的草案搜集意見也是這4種普遍的口味，一切都還要等待預告期結束，再進行通盤的考量。