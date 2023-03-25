清明、兒童節連假將至，許多民眾在清明節時會吃潤餅、草仔粿，而兒童節更是會有許多孩子愛吃的零食，桃園市衛生局關注民眾的食品安全，近期針對轄內潤餅攤商、超市賣場、便利商店及糕餅製造業者等場域進行應景食品抽驗，抽驗共178件商品，其中有1件豆干檢出過氧化氫，因不符規定已依法開罰。

衛生局表示，這次抽驗包含潤餅會使用到的潤餅皮、豆芽菜、花生粉、豆干類、素食食品，還有清明節時常看到的糕粿類，另外兒童節部分則抽查糖果、餅乾、汽水飲料等零食。檢驗項目分別有防腐劑、漂白劑、甲醛、黃麴毒素、殺菌劑、動物性成分、著色劑及甜味劑等項目，其中發現1件「黃豆干」產品不合格。

衛生局指出，日前在桃園市觀音區億客成生鮮超市中抽查「黃豆干」產品，結果檢驗驗出過氧化氫呈現陽性。衛生局說明，過氧化氫俗稱雙氧水，具有殺菌、漂白的作用，可在食品加工過程中作為殺菌劑，不過麵粉及其製品除外，但成品不得殘留，因此第一時間已要求業者下架違規食品，並已依法處辦。

衛生局呼籲，食品製造業者在使用食品添加物時，務必遵守食品安全衛生管理法第18條規定，若違反則依同法第47條規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。另也提醒民眾，選購食品時應避免顏色太過鮮豔、太白或聞起來有刺鼻味的產品，優先選擇完整包裝且標示齊全的食品，並留意其保存方式，如有因消費問題或任何爭議。