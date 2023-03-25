國境開放逾6個月，台灣出境人數已超過150萬人次，可樂搜尋系統顯示，歐洲的搜尋量在短短半年已攀升超過1倍以上，將近恢復到疫情前水準，鑑於民眾對歐洲旅遊期待有逐漸增長趨勢，可樂旅遊宣布，將運用航空直飛優勢，搭配市場鮮少操作的地方餐食或旅宿資源，更加入節慶、話題的主題內容，包含匈牙利F1賽車、愛丁堡軍樂節推出題旅遊行程，標榜無論首次訪歐或舊地重遊，都能有個難忘假期。

中華航空開闢歐洲全新航點-捷克布拉格，可樂旅遊搶先帶領旅客搭乘7月18日首航，前進布拉格、維也納等城市遊歷，10日行程最低77,900元起。可樂旅遊歡慶歐洲全新航點開航，首推奧捷跨國之旅，精選〈又見真善美〉、〈最美奧捷〉等系列行程，懷抱音樂之都維也納的溫柔夢，到音樂神童莫札特的故鄉-薩爾斯堡舊城區，探熊布朗宮及貝爾維第宮的震撼感。

可樂旅遊特別安排於布拉格市區連泊三晚，免於拉車及更換飯店所耗費的時間，加贈大眾交通輸一日票券，除了電車、地鐵、公車等暢遊無阻，還能搭佩特辛山的登山纜車！穿梭於布拉格黃金小巷，在伏爾他瓦河遊船賞百塔之城的古色美景，可樂旅遊漫遊奧捷雙享受，帶你重回中古世紀的浪漫氛圍。

近期Netflix上的《Formula 1：飆速求生》吸引一大票賽車迷入坑，但繁瑣複雜的手續總讓想親臨觀賞運動賽事的旅客望之卻步。可樂旅遊領先全國，一手包辦交通、賽事及旅程大小事，要帶粉絲前往F1匈牙利站現場，從早到晚滿滿體驗，保證決賽Silver區座位，見證世界級賽車手在彎道馳騁炫技，一分一秒都不漏接！匈牙利F1大獎賽搭配最美城市布達佩斯10日遊，搭渡船遊多瑙河，探索Godollo民族的馬術文化，到世界十大最美咖啡館品嘗浪漫下午茶，結合傳統與現代的歐風之旅，最低136,900元起。

愛丁堡最大慶典軍樂節即將於8月盛大登場，可樂旅遊今年以「Stories」為主題網羅世界各地的舞者進行表演，過去北一女樂儀旗隊也曾榮登上的國際舞台。

一年一度的軍樂節吸引全球人潮前來共襄盛舉，周圍飯店更是一房難求，可樂旅遊特別安排旅客入住愛丁堡市區飯店，旅客觀賞玩軍樂節後，馬上能夠回到飯店休憩，有更多時間及活力前往愛丁堡市區探險，即刻預訂每人還可省下2,000元。

可樂旅遊表示，歐洲產品豐富齊全，特別推薦旅客參加主題節慶，體驗歐洲嘉年華式的盛大聚會，不僅如此，可樂旅遊長線參團貼心三連發，提供全程導覽精密耳機組每人一副，在一邊拍照、參觀景點的同時，也能盡情聆聽歷史故事與特色介紹，還有行李束帶、歐規插頭，貼心周到，一應俱全。